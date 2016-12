Hell heißt leicht und schmeckt vielleicht nicht

Ob Schnittkäse, Blätterteig, Joghurt oder Milch: In hellblauen, hellgrauen oder rosa Verpackungen ist meistens "light" drin. Käse mit wenig Fett, Butterhörnchen ohne Butter, Schinken ohne Fettrand, all das ist in den Regalen der Supermärkte zu finden. Damit tragen die Lebensmittelhersteller dem Trend Rechnung, dass viele Menschen weniger Fett und weniger Zucker essen möchten. Statt intensiver Farben wählen die Lebensmittelproduzenten für die Verpackung dieser Produkte meist helle, wenig dominante Farben. Am beliebtesten ist dabei Hellblau, aber auch Grau und ein helles Beige kommen vor. Selbst bei Light-Zigaretten ist diese farbliche Unterscheidung zu finden.



Die Wissenschaftler um den Kieler Wirtschaftsingenieur Robert Mai untersuchten nun in Tests mit Freiwilligen, wie fest die Assoziation "hell gleich leicht" bei den Konsumenten bereits verankert ist. Die Verbindung sei grundsätzlich durchaus sinnvoll, erklären die Forscher: Da am Regal im Supermarkt viel los und die Zeit knapp sei, bedienten sich Verbraucher gern solch schnell verfügbarer Schlüsselreize, um Lebensmittel in prototypische Kategorien wie "gesund" und "ungesund" einzustufen. Anders als Hinweise wie etwa aufgedruckte Nährwertangaben könnte damit die Verpackungsfarbe das Kaufverhalten auf subtile, oft sogar ganz unbemerkte Weise beeinflussen.