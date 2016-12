Von gelben Kühen und blauen Pferden

"Ich habe gar nie das Verlangen, zum Beispiel die Tiere zu malen, wie ich sie sehe, sondern wie sie sind", hatte Franz Marc im selben Jahr 1911 geschrieben. Damit hat er bereits eine Erklärung geliefert, warum er die Kuh in Gelb malte. Die Farbigkeit interpretierte er aus dem Innen- und Gefühlsleben des Dargestellten. Die Kuh war zwar von außen betrachtet nicht gelb, aber aus ihrem Wesen heraus empfand er sie in dieser Farbe.



Damit war er nicht allein: Mit seinem engen Freund, dem Maler Wassily Kandinsky, dachte er über eine eigene Farbsymbolik nach, die eine Darstellung des äußeren Eindrucks durch eine des inneren Empfindens ersetzte. In Bildern wie der gelben Kuh hatte Marc diesen Ansatz umgesetzt. Unverfälschte Spektralfarben wie Grün, Blau, Rot und eben Gelb nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. Marc zog die Reinheit dieser Farben den gedeckten Farbtönen vor, wie sie in der naturalistischen Darstellung gebraucht werden.