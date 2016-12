Die Grüne Minna und ihre schwarze Schwester

Die Bezeichnung hielt sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg – so fest war sie bereits im kollektiven Sprachgebrauch der Deutschen verankert. Hinzu kam, dass in dieser Zeit die Farbe Grün in manchen Bundesländern nach wie vor zur Polizei gehörte. Als ab 1974 die Polizei bundeseinheitlich grün wurde, bekam natürlich auch der Begriff der grünen Minna neuen Auftrieb. Heute ist die Polizei wieder überall blau – die Redensart von der grünen Minna gibt es aber immer noch.



Im Südwesten Deutschlands, wo der Vorname Minna von jeher weniger geläufig war, hat sich bis heute ein ähnlicher Begriff gehalten: Das "grüne Wägele", das weniger Delinquenten transportiert als Menschen, die zwangsweise in die Psychiatrie eingeliefert werden sollen, ist hier ein stehender Begriff.



Die grüne Minna hat im englischen Sprachraum hingegen eine Schwester: Die "Black Maria" befördert in den USA, aber auch in Großbritannien, Irland und Neuseeland bis heute Delinquenten ins Gefängnis. Schwarz ist hier die traditionelle Farbe dieser Gefangenentransporter, und worauf sich der Name Maria hier ableitet, darüber gehen die Aussagen auseinander.



Der Name soll auf eine dunkelhäutige Pensionsbesitzerin aus Boston zurückgehen, die so resolut aufgetreten sein soll, dass ein Gefängnisaufenthalt angenehmer war als der Aufenthalt in ihrem Etablissement. Andere Quellen sprechen von einem schwarzen Rennpferd als Namensgeber, wobei der Zusammenhang zwischen Pferd und Gefängniswagen im Dunkeln bleibt. (ud)