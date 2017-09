Die Welt mit anderen Augen sehen: Vögel

Vogelschlag an transparenten und spiegelnden Flächen kostet somit, ihrem ausgezeichneten Sehvermögen zum Trotz, immer wieder das Leben vieler Vögel. Jedes Jahr verenden in Deutschland über 18 Mio. Vögel an den Folgen der Kollisionen. Da sie nicht in der Lage sind, das transparente Glas oder die Spiegelungen in der Scheibe von der wahren Umgebung zu unterscheiden, sterben sie häufig an den Folgen des Aufpralls. Der Bund für Naturschutz und Umwelt NRW hat es sich mit seinem Projekt „Vermeidung von Vogelschlag an transparenten und spiegelnden Bauelementen“, gefördert durch die Stiftung für Umwelt und Entwicklung NRW, zur Aufgabe gemacht, über diese Problematik und einfache Lösungsansätze für Städte, Gewerbe, Architekten, Bauherren und Privatpersonen aufzuklären. Kostenlose Beratungsangebote sowie weitere Informationen werden auf der Homepage www.vogelsicherheit-an-glas.de angeboten.