Erdiges Rot aus der Toskana

So inhaltsschwer die Geschichte dieses Farbtons ist, so reich sind auch seine Möglichkeiten in der Gestaltung von Wohnräumen. Es gibt kaum eine Farbe, die eine solche natürliche Gemütlichkeit ausstrahlt. Sie bringt Wärme und Stimmung, Vertrautheit und Geborgenheit in die Wohnung und eignet sich damit für alle Wohnräume von der Küche bis ins Schlafzimmer.



Brillux greift in seiner Stilkarte "Siena" drei verschiedene Töne aus dieser Familie heraus und zeigt beispielhaft jeweils zwei Farbtöne, mit denen sie sich kombinieren lassen. Das sind Grau- und Beigetöne und als akzentuierende Gegenstücke entweder sehr dunkle Braun- oder sehr helle Beigetöne.



Solche farblichen Dreiklänge bringen mediterranes Flair ins Haus, was sowohl im Altbau funktioniert als auch in modern gestalteten Neubauten. Siena ist zeitlos. Seit Menschengedenken steht dieser Farbton für erdige Wärme – ein Farbton, der sich nicht verschleißt, an dem sich niemand sattsieht. (ud)