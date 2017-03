Grau – die Farbe, die Schönes zum Strahlen bringt

Keine Farbe ist so wandelbar und vielseitig – und stellt sich so selbstlos in den Dienst ihrer Begleiter

Grau ist seit Jahrhunderten die Farbe der Geschichten, der Literatur, der Erinnerung. Ohne sie wären viele Gedanken niemals niedergeschrieben worden – schlicht aus Mangel am passenden Werkzeug. Erst mit dem Bleistift und dem darin enthaltenen Graphit, der Name leitet sich vom griechischen Wort graphein, zu deutsch „schreiben“, ab, waren die Menschen in der Lage, ihre Kunst und Wissenschaft zu vervielfältigen und zu verbreiten. Und noch heute machen Künstler ihre Skizzen oder Buchautoren ihre Notizen mit dem grauen Gold, denn dank Graphit können sie ausradieren und anschließend neu erschaffen. „Worauf es beim Bleistift ankommt, ist nicht das Holz oder seine äußere Form“, sagt Schriftsteller Paulo Coelho über das Werkzeug, das seine Fantasie beflügelt, „sondern die Graphitmine, die in ihm drinsteckt“.