Mit den Farben der blauen Vogelspinne

Beim Blick in die Details offenbarte sich den Forschern eine mehrschichtige, blumenähnliche Struktur, deren Reflexionsverhalten nach außen hin gleichmäßig war. Mithilfe von Nano-3D-Druckern fertigten sie Modelle dieser Strukturen an und optimierten diese über Computersimulationen. So gelang es ihnen, eine Struktur herzustellen, die sich am Blumenmuster der Vogelspinne orientiert und über einen Blickwinkel von 160 Grad die gleiche Farbe erzeugt. Das ist der größte Winkel, der bisher bei künstlich hergestellten Strukturfarben erreicht wurde.

Über die Größe der "Blume" konnten die Wissenschaftler sogar den Farbton variieren. Das macht das Prinzip für industrielle Anwendungen noch interessanter. Von der kommerziellen Nutzung ist die Technik jedoch noch weit entfernt. Das technisch größte Problem ist es, den 3D-Druck auf die erforderliche Größe zu skalieren. Die Blumenstruktur ist nur 15 Tausendstel Millimeter groß, nur ein Drittel des Durchmessers eines menschlichen Haars. (ud)